لافروف يقول روسيا تتوقع استمرار المحادثات مع أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
 
الأربعاء، 03-09-2025 08:22 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو تتوقع استمرار المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، لكنه أشار إلى ضرورة الاعتراف "بالواقع الجديد المرتبط بالأرض"، وتشكيل منظومة جديدة من الضمانات الأمنية.اضافة اعلان


ونقلت وكالة إنترفاكس عن لافروف قوله: "لكي يكون السلام دائمًا، يجب الاعتراف بالواقع الجديد المرتبط بالأرض... وإضفاء الطابع الرسمي عليه من الناحية القانونية الدولية".

وأضاف لافروف: "يجب تشكيل منظومة جديدة من الضمانات الأمنية لروسيا وأوكرانيا، كعنصر لا يتجزأ من بنية قارية للأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة في أوراسيا".
 
 
