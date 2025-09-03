لافروف يقول روسيا تتوقع استمرار المحادثات مع أوكرانيا

ونقلت وكالة إنترفاكس عن لافروف قوله: "لكي يكون السلام دائمًا، يجب الاعتراف بالواقع الجديد المرتبط بالأرض... وإضفاء الطابع الرسمي عليه من الناحية القانونية الدولية".
وأضاف لافروف: "يجب تشكيل منظومة جديدة من الضمانات الأمنية لروسيا وأوكرانيا، كعنصر لا يتجزأ من بنية قارية للأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة في أوراسيا".
