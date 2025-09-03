فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة - أسماء

وأوضحت الشركة أن الفصل سيشمل منطقة السلع كاملة، وذلك في الفترة الواقعة ما بين الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.
