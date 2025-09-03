فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة - أسماء

06:42 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، آسفة، إلى فصل التيار الكهربائي عن بعض مناطق محافظة الطفيلة اليوم الأربعاء، وذلك لأعمال كهربة شبكة ضغط متوسط وكهربة محطة جديدة.





وأوضحت الشركة أن الفصل سيشمل منطقة السلع كاملة، وذلك في الفترة الواقعة ما بين الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.