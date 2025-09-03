الأربعاء 2025-09-03 08:15 ص
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة - أسماء

ارشيفية
 
الأربعاء، 03-09-2025 06:42 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر، آسفة، إلى فصل التيار الكهربائي عن بعض مناطق محافظة الطفيلة اليوم الأربعاء، وذلك لأعمال كهربة شبكة ضغط متوسط وكهربة محطة جديدة.اضافة اعلان


وأوضحت الشركة أن الفصل سيشمل منطقة السلع كاملة، وذلك في الفترة الواقعة ما بين الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.
 
 
