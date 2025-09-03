3 شهداء بقصف على مدينة غزة

05:52 ص

الوكيل الإخباري- أفاد مستشفى المعمداني باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصفٍ إسرائيلي على منزلٍ بحيّ الدرج شرقي مدينة غزة. اضافة اعلان





من جهته، أفاد مستشفى الشفاء بإصابة 3 فلسطينيين في قصفِ مسيّرةٍ إسرائيلية لخيمة نازحين بحيّ النصر شمالي مدينة غزة.