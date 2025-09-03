الأربعاء 2025-09-03 06:04 ص
 

3 شهداء بقصف على مدينة غزة

غزة
 
الأربعاء، 03-09-2025 05:52 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد مستشفى المعمداني باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصفٍ إسرائيلي على منزلٍ بحيّ الدرج شرقي مدينة غزة.اضافة اعلان


من جهته، أفاد مستشفى الشفاء بإصابة 3 فلسطينيين في قصفِ مسيّرةٍ إسرائيلية لخيمة نازحين بحيّ النصر شمالي مدينة غزة.
 
 
