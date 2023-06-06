إلغاء شرط تأشيرة سفر مواطني الأردن إلى بريطانيا

الوكيل الاخباري - سيتمكن مواطنو الأردن والسعودية والإمارات وقطر وعُمان والكويت والبحرين من دخول المملكة المتحدة مقابل رسوم قدرها 10 جنيهات إسترلينية فقط (12.4 دولار أمريكي) بموجب مخطط سفر إلكتروني جديد مبسط، إذ سيتم إلغاء شرط التأشيرة للمواطنين من الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.



وستشهد التغييرات التي كشفت عنها الحكومة البريطانية في بيان نشرته على موقعها، إلغاء شرط التأشيرة لمواطني الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي الراغبين في زيارة المملكة المتحدة.



ومن المقرر إطلاق الخطة للمواطنين القطريين في أكتوبر 2023، وبقية دول مجلس التعاون الخليجي والأردن في فبراير 2024، بما يجعل الشروط الخاصة بهم تتماشى مع الآخرين وخاصة حاملي جوازات السفر الأمريكية والأسترالية. ومن خلال دفع الرسوم سيسمح لهم بدخول بريطانيا عدة مرات على مدى عامين دون تكاليف إضافية.



وقال وزير الهجرة روبرت جينريك إن الزائرين من دول الخليج والأردن يقدمون مساهمة كبيرة في صناعة السياحة في المملكة المتحدة، وستجعل الخطة الجديدة من الأسهل والأرخص لهم السفر إلى المملكة المتحدة.



ومن جانبه قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا اللورد أحمد «يسعدني أن يكون شركاؤنا عبر الخليج والأردن أول من يستفيد من نظام تصاريح السفر الإلكتروني الجديد في المملكة المتحدة، هذا المخطط دليل إضافي على الشراكة القوية بين المملكة المتحدة ودول المنطقة».



وأضاف أنه من خلال خفض التكاليف ومتطلبات التأشيرة، ستضمن الخطة للزوار من دول الخليج والأردن الاستمتاع بالسفر بسهولة إلى المملكة المتحدة، ما يعزز الروابط التجارية والسياحية.

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