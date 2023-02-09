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الخميس، 09-02-2023 05:57 م

إنتربول فلسطين يتسلم مطلوباً من إنتربول الأردن

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الوكيل الاخباري - تسلم المكتب المركزي الوطني "إنتربول فلسطين" من إنتربول الأردن اليوم الخميس مطلوباً فاراً من وجه العدالة وصادر بحقه مذكرات قضائية. 

وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي بإسم الشرطة الفلسطينية ، بأنه وفي إطار متابعة القضايا المسجلة بحق مواطنين غير مقبوض عليهم بعد إرتكابهم جرائم، حيث تم إستصدار نشرة حمراء (مذكرة قبض دولية) بحق أحد المواطنين بتهمة (تزوير شيكات) وفقاً لأمر قبض صادر من قبل النائب العام حيث تم تسليمه اليوم 9/2/2023 عبر القنوات المختصة. 

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