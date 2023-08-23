إنجاز تنظم فعالية لربط الشركات الناشئة بفرص استثمارية

الوكيل الإخباري - نظمت حاضنة أعمال مؤسسة إنجاز، فعالية لتشبيك الشركات الناشئة مع مجموعة من الجهات والمؤسسات الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال في الأردن، ضمن الشراكة التي تجمع الحاضنة مع الصندوق الأردني للريادة، ولجنة الإنقاذ الدولية.

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وقالت المؤسسة في بيان اليوم الأربعاء، إن هذه الفعالية أتاحت الفرصة للشركات الناشئة على التواصل البناء من خلال عرض مفهوم عمل شركاتهم الناشئة على المستثمرين، ومقدمين الخدمات، وذلك بهدف بناء علاقات مستقبلية مع القطاع الخاص، والاطلاع على منظومة الخدمات المتوفرة لدعم ريادة الأعمال، شركاتهم الناشئة في مراحل النمو المختلفة.



وشارك في الفعالية أكثر من 55 شركة ناشئة، تمثل مختلف القطاعات منها تكنولوجيا التعليم والبيئة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة المائية وغيرها من القطاعات، كما شارك في الفعالية أكثر من 15 جهة من مقدمي الخدمات من القطاع المصرفي، وقطاع الخدمات التسويق، وقطاع التعليم، وقطاع التمويل.