وفد يمني يزور مركز تدريب المياه

الوكيل الإخباري - في اطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الدول العربية الشقيقة والصديقة، وبالتزامن مع أسبوع المياه العربي الذي اقيم في عمان الاسبوع الجاري، قام وفد من جمهورية اليمن الشقيق، أمس الأربعاء، بزيارة الى مركز تدريب المياه - سلطة المياه بعد زيارتهم لمعرض مركز التدريب في أسبوع المياه العربي لما لمسوه من انجاز وتطور.



وقد جال أعضاء الوفد على مرافق المركز واطلعوا على التجهيزات المتوفرة فيه وآلية عقد البرامج التدريبية والانظمة الحديثة المتطورة في برامج التدريب المهني ومحتواها.

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كما اعربوا عن اهتمامهم بفتح برامج تعاون للتدريب المتبادل ونقل الخبرات بين الجانبين وايفاد طواقم يمنية لتلقي دورات تدريبية متخصصة في مجالات المياه ومعالجة الصرف الصحي والصيانة وخدمات المشتركين.