إنذار ومخالفة وحجز صهاريج نقل مياه في الزرقاء

الوكيل الإخباري - قامت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية صحة الزرقاء بإنذار 70 صهريج نقل مياه ومخالفة وحجز 8 صهاريج أخرى في مناطق المحافظة كافة، لتصويب أوضاعها والالتزام بالشروط الصحية لنقل مياه الشرب.

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وقال مدير صحة الزرقاء الدكتور خالد عبد الفتاح، اليوم الأحد، إن كوادر قسم صحة البيئة والغذاء نفذت حملة تفتيشية خلال الأسبوعين الماضيين بالتعاون مع الجهات الأمنية في المحافظة، للكشف على صهاريج المياه، بهدف التأكد من مدى التزامها وتقيدها بالاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة ومدى مطابقة المياه المنقولة لمواصفات مياه الشرب، حيث تم الكشف على اكثر من 124 صهريجا خلال الحملة.



وأكد عبد الفتاح، أن هذه الحملة ستتواصل بالتعاون مع الجهات الأمنية في الزرقاء، لضمان سلامة مياه الشرب ومراقبة مدى تقيد أصحاب الصهاريج المخصصة لنقل المياه بجميع المعايير الصحية اللازمة وفق قانون الصحة العامة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



وأضاف أن كوادر قسم صحة البيئة والغذاء، أغلقت خلال جولاتها الرقابية والتفتيشية المتواصلة والمتابعة الحثيثة لمحطات تحلية المياه في المحافظة خلال نفس الفترة المذكورة، محطة تحلية واحدة ومخالفة أربع محطات إضافة إلى إنذار 90 محطة أخرى.