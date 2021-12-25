السبت 25-12-2021
الوكيل الاخباري

خبير أوبئة :أوميكرون سيصبح المتحور السائد في المملكة

آخر تطورات المرتفع الجوي السيبيري الذي يؤثر على المملكة

الدوريات الخارجية تحذر

إدارة الأزمات : إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا لطلبة المدارس الراغبين الأحد

بالفيديو حريق محل ألبسة في مرج الحمام

الكرك: شكاوى من الانتشار العشوائي للبسطات بالشوارع

وفيات السبت 25-12-2021

وفاة و4 اصابات بتدهور مركبة على طريق الرويشد

الحكومة تخصص 463 ألف دينار لمشروع إنشاء و تشغيل المفاعل النووي

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك - أسماء

السبت، 25-12-2021 12:41 م

إنشاء سجل وطني لحصر أعداد مرضى التليُّف الكيسي في الأردن

وزارة الصحة


الوكيل الإخباري - ترأس وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اجتماعاً في الوزارة تم خلاله بحث الخطوات المتخذة للعناية بمرضى التليُّف الكيسي في المملكة.

اضافة اعلان


واشتملت هذه الخطوات على إنشاء سجل وطني للمرضى لحصر أعدادهم ومتابعتهم، وإنشاء عيادات ووحدات متخصصة تضم فريقاً من الاختصاصات المختلفة المعنية بهذا المرض ومضاعفاته.


وسيتم البدء بتنفيذ هذه الخطوات مبدئياً في كل من مستشفى الأمير حمزة ومستشفى الأميرة رحمة وذلك لتشخيص هذه الحالات ومعالجتها ومتابعتها.


وأوعز الهواري، خلال الاجتماع الذي ضم الأمينين العامين لوزارة الصحة للشؤون الفنية والإدارية الدكتورة إلهام خريسات ولشؤون الأوبئة والأمراض السارية الدكتور رائد الشبول وعدد من المسؤولين والمعنيين بالوزارة، بالإسراع في تنفيذ هذه الخطوات للعناية بمرضى التليُّف الكيسي في المملكة.


كما وجه الهواري إلى تشكيل لجان لتحديد احتياجات هذه الفئة من المرضى، والعمل على توفير الأدوية اللازمة وتذليل الصعوبات امام استيراد ما هو غير متوفر في الأسواق الأردنية.


وعقب الانتهاء من الاجتماع، عقدت اللجنة الفنية المشكلة لهذه الغاية إجتماعاً ناقشت فيه الأولويات المتعلقة باحتياجات المرضى من الأدوية من حيث الكم والنوع والخطوات التي ستتم بهدف البدء بتشكيل الفرق المتخصصة في المعالجة وتوفير المكان المناسب لعملها وتحديد إحتياجاتها من الكوادر والأجهزة اللازمة والخطوات التي تمت في إنشاء السجل الوطني للتليف الكيسي وخطة العمل.

 

اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا 4

خبير أوبئة :أوميكرون سيصبح المتحور السائد في المملكة

f2bb8b821191ee04f7cb918d5dce9ed9

الذنيبات يطلب من "مكافحة الفساد" التحقيق في "مزاعم" الحروب

12202124201817701407551

آخر تطورات المرتفع الجوي السيبيري الذي يؤثر على المملكة

WhatsApp Image 2021-12-25 at 11.42.42 AM

وقفة احتجاجية في العقبة ضد عدادات المياه "الديجتال" - صور

1220215124217736187733

الدوريات الخارجية تحذر

whatsapp-image-2019-05-06-at-131342-e1558271287186

قرار مرتقب بشأن تعويضات المزارعين المتضررين من جفاف سد الوالة والحرائق

أخبار متعلقة
مستشفى-الطفيلة-الحكومي-الجديد-2020120

الهواري: كورونا سبب تأخير افتتاح مستشفى الطفيلة

الوكيل لقاح

وزير الصحة يوعز بحل مشكلة فحوصات "PCR" المتأخرة

هواري 3

الهواري: نعد بأن تكون الخطط قائمة على اعتماد التعليم الوجاهي في الفصل الدراسي الثاني

0L5A1670 cdd

الربابعة لـ"الوكيل الاخباري": تعيينات الممرضين في "الصحة" مستمرة

612df09fe1503

المالية: ارتفاع الإيرادات بنحو 864.7 مليون دينار حتى نهاية آب الفائت

مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)

مباحثات اردنية سويدية بمجالات متعلقة بشؤون العمل