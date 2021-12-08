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وزير الصحة يوعز بحل مشكلة فحوصات "PCR" المتأخرة

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الأربعاء، 08-12-2021 10:25 ص

وزير الصحة يوعز بحل مشكلة فحوصات "PCR" المتأخرة

الوكيل لقاح


الوكيل الإخباري - أوعز وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، بحل مشكلة فحوصات “PCR” المتأخرة؛ وذلك بعد الشكاوى التي تلقتها الوزارة حول تأخير صدور نتائج الفحوصات.

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وأضاف الهواري، خلال حديثه في لجنة الصحة النيابية الأربعاء، إن الوزارة قامت بتخصيص فريق لتسريع وتيرة إجراء نتائج الفحوصات المخبرية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، مضيفا أنه سيتم تقليص مدة نتائج الفحوصات إلى 16 ساعة.


ودعا المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالكمامة بدرجة كبيرة في حال ظهور أعراض مع التأكيد على ضرورة تعاون المواطنين فيما يتعلق بمعايير السلامة العامة والالتزام بالحجر المنزلي.


وعن أسعار الفحوصات، قال الوزير إنه سيتم إعادة تسعيرة فحوصات “PCR” لتصبح ما بين (15-20) دينارا داخل المملكة وعلى المعابر 25 دينارا، لافتا إلى أن الفحص الواحد يكلف الوزارة 15 دينارا.


 




 

 


 

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