إنشاء مركز اتصالات لتسجيل طلبة جامعة مؤتة عن بُعد

الوكيل الاخباري - أنشأت عمادة شؤون الطلبة في جامعة مؤتة، مركز اتصالات لتسجيل طلبة الجامعة عن بُعد، واستقبال المكالمات والملاحظات من الطلبة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة ليلاً، من خلال فريق من الطلبة المتطوعين عددهم 25 طالباً؛ لتجاوز تداعيات أزمة كورونا.

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وأوضح عميد شؤون الطلبة الدكتور سليمان الصرايرة خلال مؤتمر صحفي امس الأربعاء، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استكمال التعليم الجامعي وعدم التوقف في ظل جائحة كورونا، مشيراً إلى أن آلاف الطلبة كانوا يتواجدون في مثل هذه الأوقات داخل أسوار الجامعة مما يشكل إرباكاً لكافه دوائرها، في حين أنه حتى هذه اللحظة لم يصل أي طالب إلى الجامعة بعد اتباع الإجراءات الإلكترونية في التسجيل ودفع الرسوم والاعتراضات وغيرها.



بدوره، قال مساعد عميد شؤون الطلبة، خالد الطراونة، إن المركز يستقبل حوالي 1300 اتصال يومياً، حيث تم تسجيل ما يزيد على ثلاثة آلاف طالب، لافتاً إلى أن الطلبة الوافدين لا يتطلب منهم القدوم للأردن، حيث يجري إرسال الوثيقة الجامعية الخاصة بالطالب إلى مكتب الاستقبال في العمادة، وتسيير العملية والإجراءات حتى إصدار شهاده التخرج المصدقة.

المصدر - بترا



