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الأحد، 20-02-2022 11:16 ص

إنطلاق اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين الأردن ومصر في القاهرة

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الوكيل الإخباري - أعلنت السفارة الأردنية في القاهرة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن العاصمة المصرية القاهرة ستشهد اليوم انطلاق الاجتماعات الوزارية التحضيرية لاجتماع اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، تحضيرا للاجتماع الذي سيترأسه رئيسا وزراء البلدين.

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وذكرت السفارة أن هذه الاجتماعات التحضيرية سبقتها اجتماعات ومباحثات أجراها خبراء ومختصون من الوزارات والمؤسسات المعنية في كلا البلدين الشقيقين، لمناقشة جدول أعمال اللجنة والتحضير للاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة.

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