الإثنين 07-02-2022
الوكيل الاخباري

أكثر من 55% نسبة الإنجاز في مشروع 'تلفريك' عجلون

الحكومة: ارتفاع أسعار المحروقات عالميا

الخدمات الطبية : إتلاف عينات أجنة مجمدة من 2016

المركزي يستحدث خطا ساخنا

حملة أمنية في الرمثا وضبط 5 مروجي مخدرات

إصابات كورونا عالميا تصل إلى 394.9مليون إصابة

غزة: 5 وفيات و4074 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رسوم الدفع بالبطاقات الائتمانية في الإمارات تثير مزيداً من الجدل

كيف تحولت مصر من دولة عاجزة في الكهرباء إلى مصدرة في 7 سنوات؟

عالم فيروسات يكشف كيفية تطور الفيروس التاجي المستجد

الإثنين، 07-02-2022 10:45 ص

الخصاونة: على العهد ماضون خلف الملك

M63A2500


الوكيل الإخباري - استذكر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، مسيرة الإنجاز لجلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، طيَّب الله ثراه، في الذكرى الثالثة والعشرين ليوم الوفاء والبيعة. 

وقال الخصاونة، في تغريدة عبر" تويتر": اننا على العهد ماضون خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، بارك الله في عمره وأعزَّ مُلكه، خير خلف لخير سلف.

اضافة اعلان


واضاف: " اننا نباهي العالم بملكٍ نذر نفسه لخدمة شعبه وأمَّته".

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تتتت

أكثر من 55% نسبة الإنجاز في مشروع 'تلفريك' عجلون

ث

نقابة الخدمات العامة توقع اتفاقية تشمل جميع العاملين في قطاع الفنادق

خخخخ

الخدمات الطبية : إتلاف عينات أجنة مجمدة من 2016

البنك المركزي (5)

المركزي يستحدث خطا ساخنا

220226134339716328224

حملة أمنية في الرمثا وضبط 5 مروجي مخدرات

whatsapp_image_2021-11-28_at_3.17.03_pm_0

1404 مترشحا ومترشحة للانتخابات حتى الـ12 ظهرا

أخبار متعلقة
69214_1_1328559391

الأردنيون يحيون الذكرى 23 ليوم الوفاء والبيعة الاثنين

main_image61e2cbe504f8d

تسليم 26 مسكناً لأُسر عفيفة بالكرك ومادبا

112

إرشادات من الأمانة للتعامل مع المنخفض الجوي

1641826318706

الملك يهنئ سلطان عُمان بذكرى توليه مقاليد الحكم

423422_13_1641824340

تجارة عمان: لقاء الملك مع القطاع التجاري حافز لمواصلة العمل

FIvrk04XIAEi0WU

الملك يتفقد سير العمل في مشروع الموقع الجديد لقيادة الجيش - صور