الخصاونة: على العهد ماضون خلف الملك

الوكيل الإخباري - استذكر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، اليوم الاثنين، مسيرة الإنجاز لجلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، طيَّب الله ثراه، في الذكرى الثالثة والعشرين ليوم الوفاء والبيعة.



وقال الخصاونة، في تغريدة عبر" تويتر": اننا على العهد ماضون خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، بارك الله في عمره وأعزَّ مُلكه، خير خلف لخير سلف.

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واضاف: " اننا نباهي العالم بملكٍ نذر نفسه لخدمة شعبه وأمَّته".