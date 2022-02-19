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السبت، 19-02-2022 09:17 ص

المعاني: قد نكون تجاوزنا ذروة الموجة

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الوكيل الإخباري - قال الوزير الأسبق الدكتور وليد المعاني، إن الأردن قد يكون تجاوز ذروة الموجة الرابعة من كورونا.

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وأضاف المعاني في تغريدة له على تويتر: "إن المنحنى الوبائي الأردني لأعداد حالات كورونا لغاية مساء الجمعة 2022/2/18 سُجِل في هذا الأسبوع (116996) حالة بانخفاض (13.5%) عن عدد حالات الأسبوع الماضي، الإيجابية انخفضت عن 30% لتصل لما يقرب 22%".

ونوه: "قد نكون تجاوزنا ذروة الموجة، والأمور تتجه للانخفاض التدريجي البطيء.


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