المعاني: قد نكون تجاوزنا ذروة الموجة

الوكيل الإخباري - قال الوزير الأسبق الدكتور وليد المعاني، إن الأردن قد يكون تجاوز ذروة الموجة الرابعة من كورونا.

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وأضاف المعاني في تغريدة له على تويتر: "إن المنحنى الوبائي الأردني لأعداد حالات كورونا لغاية مساء الجمعة 2022/2/18 سُجِل في هذا الأسبوع (116996) حالة بانخفاض (13.5%) عن عدد حالات الأسبوع الماضي، الإيجابية انخفضت عن 30% لتصل لما يقرب 22%".



ونوه: "قد نكون تجاوزنا ذروة الموجة، والأمور تتجه للانخفاض التدريجي البطيء.

المنحنى الوبائي الأردني لأعداد حالات #كورونا لغاية مساء الجمعة 2022/2/18. سُجِّل في هذا الأسبوع (116996) حالة بانخفاض (13.5%) عن عدد حالات الأسبوع الماضي.الإيجابية انخفضت عن 30% لتصل لما يقرب 22%. قد نكون تجاوزنا ذروة الموجة. والأمور تتجه للانخفاض التدريجي البطيء. pic.twitter.com/ryIo1eGKhD February 18, 2022

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