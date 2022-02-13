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الأحد، 13-02-2022 07:23 ص

قلق من تزايد حالات الانتحار من أعلى جسر عبدون

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة  

 

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تساءل نشطاء عبر منصة تويتر عن مدى انتشار ظاهرة الانتحار فوق جسر عبدون إثر وفاة شخص أمس السبت بعد سقوطه من أعلى الجسر .


وتداول النشطاء اليوم الأحد بحسب رصد "الوكيل الإخباري"وسم #جسر_عبدون مطالبين الحكومة باتخاذ إجراء فوري للحد من حوادث الانتحار على جسر عبدون تحديداً.


وذكروا أنه من الممكن وضع حواجز للحد من الظاهرة بعد أن أطلقوا على الجسر مسمى " جسر الموت ". 


وكانت قد تكررت حوادث الانتحار من أعلى جسر عبدون في العاصمة عمان خلال السنوات القليلة الماضية علما أن جسر عبدون بدأ العمل فيه في الرابع عشر من ديسمبر عام 2002م، وانتهى العمل فيه نهاية 2006. 

 

 


 




 

 


 

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