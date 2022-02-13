قلق من تزايد حالات الانتحار من أعلى جسر عبدون

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
تساءل نشطاء عبر منصة تويتر عن مدى انتشار ظاهرة الانتحار فوق جسر عبدون إثر وفاة شخص أمس السبت بعد سقوطه من أعلى الجسر .
وتداول النشطاء اليوم الأحد بحسب رصد "الوكيل الإخباري"وسم #جسر_عبدون مطالبين الحكومة باتخاذ إجراء فوري للحد من حوادث الانتحار على جسر عبدون تحديداً.
وذكروا أنه من الممكن وضع حواجز للحد من الظاهرة بعد أن أطلقوا على الجسر مسمى " جسر الموت ".
وكانت قد تكررت حوادث الانتحار من أعلى جسر عبدون في العاصمة عمان خلال السنوات القليلة الماضية علما أن جسر عبدون بدأ العمل فيه في الرابع عشر من ديسمبر عام 2002م، وانتهى العمل فيه نهاية 2006.
المشكلة مش في الجسر ، المشكلة في يلي ركب الجسر .#جسر_عبدون— Safa'a (@SafaaQawabaa) February 13, 2022
جسر الموت— maya rahhal (@Memyrahhal77) February 12, 2022
ضحيه أخري من ضحايا الفساد المستشري في البلد انتحار شاب عن #جسر_عبدون اليوم
السؤال هل الأولى وضع حواجز وتسيير دوريات على الجسر للحد من ظاهره الإنتحار؟
ام الأولى توفير فرص عمل والقضاء على الفقر والبطالة والمدبونيه والجوع لتأمين حياه كريمه للمواطن#الأردن#الأردن_مش_بخير pic.twitter.com/w28yodFp2x
لا حول ولا قوة إلا بالله .....— رضاك ربي @🌷 (@Alawawda1212) February 12, 2022
جسر عبدون إلى أين ...!!!
جسر عبدون بدل ان يكون معلم بارز وايقونة للعاصمة اصبح مكان للشؤون وتفريغ اليأس والفشل— Kamal كمال (@Kamal91321958) February 12, 2022
#جسر_عبدون— Alaa (@Alaa_d86) February 12, 2022
اتوقع لازم الدولة تتحرك وتعمل اشياء تمنع حد ينتحر على هالجسر ،تحط حواجز، شيك، ممنوع حد بمشي عليه
لا حول ولا قوة الا بالله
شو قصة جسر عبدون— ✴️âبûعnاd✴️ (@ExMaaita) February 12, 2022
المفروض يحطوا كشك شرطه عالجسر
بطل أسمو #جسر_عبدون صار جسر الأنتحار— sawsan shehadeh (@ledysabrina) February 12, 2022
جسر عبدون حل مشكلة الانتحار عنا ما حل مشكلة الازمة 🙄— مدريدي عنصري 🤙🏽💪🏽 (@Ali_Abuzaid31) February 12, 2022
شباب الأردن رح يخلصوا والله اللي مو من فوق جسر عبدون بموت بنوبه قلبيه— Fadi Alhoosame (@AlhosamiFadi) February 12, 2022
كل اسبوع صرنا لازم نودع شب بنوبه قلبيه