قلق من تزايد حالات الانتحار من أعلى جسر عبدون

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

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تساءل نشطاء عبر منصة تويتر عن مدى انتشار ظاهرة الانتحار فوق جسر عبدون إثر وفاة شخص أمس السبت بعد سقوطه من أعلى الجسر .



وتداول النشطاء اليوم الأحد بحسب رصد "الوكيل الإخباري"وسم #جسر_عبدون مطالبين الحكومة باتخاذ إجراء فوري للحد من حوادث الانتحار على جسر عبدون تحديداً.



وذكروا أنه من الممكن وضع حواجز للحد من الظاهرة بعد أن أطلقوا على الجسر مسمى " جسر الموت ".



وكانت قد تكررت حوادث الانتحار من أعلى جسر عبدون في العاصمة عمان خلال السنوات القليلة الماضية علما أن جسر عبدون بدأ العمل فيه في الرابع عشر من ديسمبر عام 2002م، وانتهى العمل فيه نهاية 2006.



ضحيه أخري من ضحايا الفساد المستشري في البلد انتحار شاب عن

السؤال هل الأولى وضع حواجز وتسيير دوريات على الجسر للحد من ظاهره الإنتحار؟

ام الأولى توفير فرص عمل والقضاء على الفقر والبطالة والمدبونيه والجوع لتأمين حياه كريمه للمواطنpic.twitter.com/w28yodFp2x #الأردن_مش_بخير جسر الموتضحيه أخري من ضحايا الفساد المستشري في البلد انتحار شاب عن #جسر_عبدون اليومالسؤال هل الأولى وضع حواجز وتسيير دوريات على الجسر للحد من ظاهره الإنتحار؟ام الأولى توفير فرص عمل والقضاء على الفقر والبطالة والمدبونيه والجوع لتأمين حياه كريمه للمواطن #الأردن February 12, 2022

لا حول ولا قوة إلا بالله .....



جسر عبدون إلى أين ...!!! — رضاك ربي @🌷 (@Alawawda1212) February 12, 2022

جسر عبدون بدل ان يكون معلم بارز وايقونة للعاصمة اصبح مكان للشؤون وتفريغ اليأس والفشل — Kamal كمال (@Kamal91321958) February 12, 2022

#جسر_عبدون

اتوقع لازم الدولة تتحرك وتعمل اشياء تمنع حد ينتحر على هالجسر ،تحط حواجز، شيك، ممنوع حد بمشي عليه

لا حول ولا قوة الا بالله اتوقع لازم الدولة تتحرك وتعمل اشياء تمنع حد ينتحر على هالجسر ،تحط حواجز، شيك، ممنوع حد بمشي عليهلا حول ولا قوة الا بالله February 12, 2022

شو قصة جسر عبدون

المفروض يحطوا كشك شرطه عالجسر — ✴️âبûعnاd✴️ (@ExMaaita) February 12, 2022

جسر عبدون حل مشكلة الانتحار عنا ما حل مشكلة الازمة 🙄 — مدريدي عنصري 🤙🏽💪🏽 (@Ali_Abuzaid31) February 12, 2022