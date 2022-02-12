إنهاء الفصل في طلبات الترشح للانتخابات في 8 محافظات

الوكيل الاخباري - قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، مساء السبت، إن الهيئة أنهت الفصل في طلبات الترشح للانتخابات المحلية في 8 محافظات. اضافة اعلان





وأشار المومني عبر برنامج "أخبار الأسبوع"، إلى إنهاء الفصل في جميع الطلبات خلال يومين أو 3 أيام.



وبدأت الهيئة المستقلة للانتخاب الخميس، بدراسة طلبات الترشح لانتخابات مجالس المحافظات والإدارات المحلية ومجلس أمانة عمان، للفصل فيها، وذلك بحسب التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان لسنة 2021.



وبعد أن انتهت مرحلة الترشح وهي المرحلة قبل الأخيرة في التقويم الانتخابي لانتخابات مجالس المحافظات والإدارات المحلية ومجلس أمانة عمّان، يعكف مجلس الهيئة المستقلة للانتخاب خلال 7 أيام من اليوم التالي (الخميس) على دراسة الطلبات والفصل فيها.



وتُبلغ الهيئة المترشحين بالقبول أو الرفض، ويمكن لأصحاب الطلبات الاعتراض لدى محاكم البداية في المناطق التي يتبعون إليها، وتمتد الفترة إلى ثلاثة أيام، تعقبها ثلاثة أيام أخرى للمحاكم للفصل في الطعون، وثلاثة أيام تليها لكي يبلغ مجلس مفوضي الهيئة بالنتائج، وعندها تنشر النتائج الأولية وتسمى القوائم الأولية للمترشحين.



وبعد عرض القوائم الأولية يستطيع الناخبون في مناطقهم الاعتراض على قوائم المترشحين لدى محاكم البداية، وفي مطلع الشهر المقبل تأخذ هذه القوائم الشكل النهائي، ثم تجرى الانتخابات في موعدها المحدد.



وأعلن رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة، الأربعاء، عن إغلاق باب الترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان عند الساعة الثالثة والنصف.



وبحسب الكلالدة فإن عدد الطلبات المقدمة للهيئة في اليوم الأخير للترشح بلغ (607) طلبا، منهم (446) ذكور، و(161) إناث، فيما بلغ المجموع الكلي لطلبات الترشح المقدمة للهيئة خلال فترة الترشح (4820) طلبا، منهم (3953) ذكور، بنسبة (%82.01) و( 867) إناث، بنسبة (%17.99)، مقسمين كالآتي: عدد طلبات الترشح لعضوية مجالس المحافظات (1048) طلبا، منهم (891) ذكور، و(157) إناث، في حين بلغ عدد طلبات الترشح لرئاسة المجالس البلدية (572) جميعهم من الذكور.



أما عدد طلبات الترشح لأعضاء المجالس البلدية فقد بلغت (3089) طلبا، منهم (2396) ذكور، و(693) إناث، أما طلبات الترشح لعضوية أمانة عمّان فقد بلغت (111) طلبا، منهم (94) ذكور، و(17) إناث.



مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، قرر اعتبار يوم الثلاثاء الموافق 22 آذار/ مارس 2022 موعدا للاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان.