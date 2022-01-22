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السبت، 22-01-2022 04:02 م

المستقلة للانتخاب : (6) جهات رقابية دولية للانتخابات القادمة

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الوكيل الاخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن انتهاء المدة الزمنية المخصصة لاستقبال طلبات الاعتماد للجهات الرقابية الدولية للمراقبة على انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان والمقرر إجراؤها في آذار القادم.

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وبحسب الهيئة المستقلة للانتخاب فقد بلغ عدد الجهات الرقابية الدولية والتي تقدمت بطلبات اعتماد للمراقبة على الانتخابات المقبلة (6) جهات رقابية، حيث تم اعتماد خمس جهات والسادسة ما زالت قيد الدراسة والبحث.


وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد أعلنت عن فتح باب الاعتماد للمراقبين الدوليين للمراقبة على انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان، بتاريخ 7/12/2021 واستمر لغاية نهاية دوام اليوم السبت الموفق 22/1/2022.

 




 

 


 

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