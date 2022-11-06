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الأحد، 06-11-2022 12:07 م

إيقاف ضخ المياه عن مناطق في عمان والبلقاء - التفاصيل

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الوكيل الإخباري - قالت شركة مياه الأردن "مياهنا" إنها ستضطر لوقف ضخ المياه لمناطق محددة في عمان والبلقاء، ولمدة 52 ساعة بسبب أعمال مبرمجة لتأهيل وتركيب معدات جديدة في محطة زي من خلال منحة مقدمة من الحكومة اليابانية "جايكا"، بهدف تطوير المنظومة التشغيلية وتحسين كفاءة التزويد المائي.

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وبينت الشركة، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن التوقف سيكون ثلاث مرات مبرمجة، وسيتم اجراؤها قبل نهاية العام الحالي، مشيرة الى أن هذا التوقف سيبدأ الأسبوع المقبل من مساء يوم الاثنين الموافق 14 الشهر الحالي ولغاية صباح يوم الخميس الذي يليه.


وأهابت الشركة بالمواطنين ضرورة التحوط والتزود المائي، تفادياً لنقص المياه خلال فترة الانقطاع.


وأشارت إلى المناطق التي سيشملها القطع في محافظة العاصمة وهي (بدر، الرباحية الشمالية، الشميساني، عرجان، الياسمين، حي الصحابة، أم السماق، الروابي، المدينة الرياضية، الرابية، البنيات، عميش، منطقة مجمع جبر، محيط حدائق الحسين، جبل عمان، اللويبدة، المقابلين، مرج الحمام، ضاحية الأمير راشد، الجندويل (حديقة الوحدة)، العبدلي، جبل القصور المنخفض، ناعور (البلد)، حي المنصور، الجبيهة، طبربور - (حي الشهيد الجنوبي)، وادي الحدادة، أم زويتينة، شفا بدران، طبربور - (القرطوعية)، دابوق، الكمالية، الفردوس، البيادر، دير غبار، عبدون، الخزنة خلف مستشفى الملكة علياء، أجزاء من ضاحية الرشيد).


أما مناطق السلط وضواحيها فستشمل (البلد، شارع الميدان، نقب الدبور السفلي، الجدعة، حزير، وادي شعيب، وادي الشجرة، حي أبو ساعد، السلالم السفلي، الحلبي، ضاحية الزهور، شارع الخضر، البقيع، شارع الثلاثين، كفرهودا الرابح، دعم الغزالات، أبو القيقب، حي الفردوس، شارع الفريد، الميسه، جسر زي، عرقوب المصلى، الصوانية).


وسيشمل القطع جميع مناطق قضاء العارضة "الصبيحي"، (ام جوزة، ام القرام، سلعوف، الديرة، ام العمد، جلعد، السوسنة، الوسية، الرميمين، الاشرفية، وادي الحور، اليزيدية، السحلولية، سجن الرميمين، ضاحية الزهراء، الرويسات).


ولواء عين الباشا ستشمل مناطق (سلحوب "الجعيدية، حي الشعارات المدورة، الخروبة ، التقوى" الحنو، السليحي، ام الدنانير، ام انجاصة، الكرامة، حي الأمير علي، موبص، أبو نصير، سكان قاقيش، تطوير حضري، خرشا).

 

 




 

 


 

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