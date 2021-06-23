ابوهلالة : الجرعة الواحدة من اللقاح لا تقي من متحور دلتا

الوكيل الاخباري -

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قال الاستشاري والاستاذ المشارك في الطب الوقائي والوبائيات الدكتور منير ابوهلالة إنه في الوقت الذي تتسابق الدول للعودة الى الحياة الطبيعية متسلحة باللقاحات والعلاجات النوعية والدراسات السريرية، يعتمد الأردن على اللقاحات فقط، ويعول على المناعة نتيجة عدد الاصابات المعروفة وغير المكتشفة من الموجة الثانية العنيفة.وأبدى ابو هلالة في تصريحات صحفية تخوفه من موجة ثالثة يمكننا تفاديها على حد قوله، مشيرا إلى أن الجرعة الواحدة من اللقاح لا تقي من متحور "دلتا" ويجب اعطاء الجرعة الثانية لحماية المواطنين من الموجة الجديدة.