إقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي تشعل تويتر

الوكيل الإخباري - خاص - تصدر وسم #إقالة_وزير_التعليم_العالي، الدكتور محمد أبو قديس ، اليوم الثلاثاء عبر منصة تويتر، وذلك إثر مطالب طلبة تخصصي الطب وطب الأسنان بشمولهم بقرار "ناجح /راسب" في الاختبارات النهائية .

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وأشار النشطاء، بحسب رصد " الوكيل الإخباري" أنه من غير الممكن تقديم الاختبارات النهائية إلكترونيا مع تطبيق نظام احتساب العلامات، منوهين أنه يجب تطبيق نظام "ناجح /راسب" على كافة طلبة الجامعات في المملكة دون استثناء.



وكانت قد أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، بأن المسؤولين في الوزارة استقبلوا مرتين طلبة تخصصي الطب وطب الأسنان الذين اعتصموا على مدخل الوزارة للمطالبة بتطبيق نظام ناجح /راسب عليهم حيث تم الاستماع لمطالبهم ووجهات نظرهم.

#إقالة_وزير_التعليم_العالي يتصدر تويتر في الأردن الآن بعد رفض وزير التعليم العالي لقاء طلبة الطب وطب الأسنان اليوم. May 25, 2021



عند الدوام خلونا نداوم اونلاين

عند الامتحانات خلونا نمتحن اونلاين.

عند العلامات اتذكرو انو احنا طب ، واستثنونا من ناجح راسب #الطب_مش_استثناء #ناجح_راسب_حقي #اقالة_وزير_التعليم_العالي ما في غير جلالتك تنصفناعند الدوام خلونا نداوم اونلاينعند الامتحانات خلونا نمتحن اونلاين.عند العلامات اتذكرو انو احنا طب ، واستثنونا من ناجح راسب #نناشد_جلالة_الملك_بإنصاف_الطب_وطب_الاسنان May 25, 2021