إقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي تشعل تويتر

الوكيل الإخباري - خاص - تصدر وسم #إقالة_وزير_التعليم_العالي، الدكتور محمد أبو قديس ، اليوم الثلاثاء عبر منصة تويتر، وذلك إثر مطالب طلبة تخصصي الطب وطب الأسنان بشمولهم بقرار "ناجح /راسب" في الاختبارات النهائية .
وأشار النشطاء، بحسب رصد " الوكيل الإخباري" أنه من غير الممكن تقديم الاختبارات النهائية إلكترونيا مع تطبيق نظام احتساب العلامات، منوهين أنه يجب تطبيق نظام "ناجح /راسب" على كافة طلبة الجامعات في المملكة دون استثناء.
وكانت قد أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، بأن المسؤولين في الوزارة استقبلوا مرتين طلبة تخصصي الطب وطب الأسنان الذين اعتصموا على مدخل الوزارة للمطالبة بتطبيق نظام ناجح /راسب عليهم حيث تم الاستماع لمطالبهم ووجهات نظرهم.
نناشد جلالة الملك في هذه المناسبة.. احنا مظلومين و ما في غيره ممكن يرجعلنا حقنا❤️❤️❤️#ناجح_راسب_حقي #الطب_مش_استثناء #اقاله_وزير_التعليم_العالي #نناشد_جلالة_الملك_بإنصاف_الطب_وطب_الاسنان #يسقط_أبو_قديس #يسقط_وزير_التعليم_العالي— Sondos (@drsondosw) May 25, 2021
حسبي الله ونعم الوكيل #نناشد_جلالة_الملك_بإنصاف_الطب_وطب_الاسنان#الطب_مش_استثناء#ناجح_راسب_حقي#اقالة_وزير_التعليم_العالي— Bayan Ali (@BayanAl30789392) May 25, 2021
طلاب الطب هم ابناء الوطن و خط الدفاع الأول، و قمة الاستهتار عدم سماع مطالبنا و حتى عدم مقابلتنا، بالرغم من تجمعنا امام الوزارة.#نناشد_جلالة_الملك_بإنصاف_الطب_وطب_الاسنان#الطب_مش_استثناء#ناجح_راسب_حقي#اقالة_وزير_التعليم_العالي#يسقط_وزير_التعليم_العالي#يسقط_— Lyana (@Lyana91541680) May 25, 2021
عزة المواطن فوق كل شيء، نطالب جلالتك بالحث على انصافنا في ظلمنا من وزارة التعليم العالي.— Husam ALTarawneh (@AltarawnehHusam) May 25, 2021
حمى الله الاردن، وشعبه ومليكه. #نناشد_جلالة_الملك_بإنصاف_الطب_وطب_الاسنان#الطب_مش_استثناء#ناجح_راسب_حقي#اقالة_وزير_التعليم_العالي#يسقط_وزير_التعليم_العالي#يسقط_أبو_قديس
#إقالة_وزير_التعليم_العالي يتصدر تويتر في الأردن الآن بعد رفض وزير التعليم العالي لقاء طلبة الطب وطب الأسنان اليوم.— AYHAM DAOUD (@AYHAMDAOUD92) May 25, 2021
الله يرزقني واسطه مثل واسطه اللي مان ع الوزير ب هيك قرار ولا راضي يغير ولا يبدل #نناشد_جلالة_الملك_بإنصاف_الطب_وطب_الاسنان#الطب_مش_استثناء#ناجح_راسب_حقي#اقالة_وزير_التعليم_العالي— رِ نـا د 🎓 (@renad_alawamleh) May 25, 2021
يعني لو ما نزلتو بيان واستفزيتو الطلاب كان احسن #اقاله_وزير_التعليم_العالي #ناجح_راسب_حقي— aseel-wasfi (@aseelwasfi1) May 25, 2021
ما في غير جلالتك تنصفنا— sally alarjan 𓂆 🇵🇸 (@sallyawartani) May 25, 2021
عند الدوام خلونا نداوم اونلاين
عند الامتحانات خلونا نمتحن اونلاين.
عند العلامات اتذكرو انو احنا طب ، واستثنونا من ناجح راسب#نناشد_جلالة_الملك_بإنصاف_الطب_وطب_الاسنان#الطب_مش_استثناء#ناجح_راسب_حقي#اقالة_وزير_التعليم_العالي
في #عيد_الاستقلال_75— Farah Obeidat (@FarahObeidat17) May 25, 2021
"لا زلنا نقاتل حتى نأخذ ابسط حقوقنا ، ك طلاب ما يحصل على جميع طلاب الجامعه من مشاكل في الامتحان ممكن يحصل معنا ، لييش اجباري احتساب العلامات؟"#نناشد_جلالة_الملك_بإنصاف_الطب_وطب_الاسنان#الطب_مش_استثناء#ناجح_راسب_حقي#اقالة_وزير_التعليم_العالي
غياب الرقابة على كليات الطب وعدم الالمام بنظام كليات الطب في الاردن من قبل وزير التعليم العالي فهو غير كفؤ.#نناشد_جلالة_الملك_بانصاف_الطب_وطب_الاسنان #الطب_مش_استثناء #ناجح_راسب_حقي #اقالة_وزير_التعليم_العالي— Farah bani hani (@FarahBaniHani4) May 25, 2021