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الثلاثاء، 25-05-2021 12:06 م

إقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي تشعل تويتر

ابو قديس


الوكيل الإخباري - خاص - تصدر وسم #إقالة_وزير_التعليم_العالي، الدكتور محمد أبو قديس ، اليوم الثلاثاء عبر منصة تويتر، وذلك إثر مطالب طلبة تخصصي الطب وطب الأسنان بشمولهم بقرار "ناجح /راسب" في الاختبارات النهائية .

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وأشار النشطاء، بحسب رصد " الوكيل الإخباري" أنه من غير الممكن تقديم الاختبارات النهائية إلكترونيا مع تطبيق نظام احتساب العلامات، منوهين أنه يجب تطبيق نظام "ناجح /راسب" على كافة طلبة الجامعات في المملكة دون استثناء.


وكانت قد أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، بأن المسؤولين في الوزارة استقبلوا مرتين طلبة تخصصي الطب وطب الأسنان الذين اعتصموا على مدخل الوزارة للمطالبة بتطبيق نظام ناجح /راسب عليهم حيث تم الاستماع لمطالبهم ووجهات نظرهم.

 

 

 

 

 

 

 

 


 




 

 


 

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