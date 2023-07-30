ابو حماد يحذر من فقدان الاسواق الخارجية بعد تطبيق التعليمات السعودية

الوكيل الاخباري - حذر نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي ابو حماد من فقدان الاسواق الخارجيه بسبب تطبيق تعليمات المملكة العربية السعوديه بعدم السماح بدخول الشاحنات التي يزيد عمرها عن العشرين عاما من سنة الصنع .



وبين ابو حماد في تصريحات صحافية ان عدد الشاحنات الاردنيه التي تنطبق عليها الشروط لا تتجاوز الالف ومائتان شاحنه من اصل ثلاثة الاف وخمسمائه تقريباً،مما سينعكس سلباً على الصادرات الاردنيه حيث سترتفع الأجور بشكل كبير جداً مما يؤدي الى فقدان المنافسه في الاسواق الخارجيه .



واضاف ان العدد المتوفر والذي تنطبق عليه الشروط لا يغطي حجم الصادرات وان هذا القرار سيتسبب في خسائر ماديه كبيره ممكن ان تلحق بالقطاع الزراعي .



ودعا ابو حماد الحكومه الي ايجاد حلول سريعه لازمة النقل مثل إلغاء قرار التحميل النمطي والسماح للبراد الاجنبي بتحميل المنتج الاردني الى حين تحديث اسطول النقل الاردني .



كما ودعا ابو حماد الى دعم الناقل الاردني حتى يتمكن من التحديث من خلال الاعفاء من ضريبة المبيعات والجمارك على الشاحنات المبردة ، مبينا ان قرار هيئة تنظيم النقل المتخذ لحل هذه المشكله غير مجدي ولا يحل المشكلة .

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