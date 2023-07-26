الأربعاء 26-07-2023
الوكيل الاخباري

توضيح حول أسعار تذاكر مهرجان جرش

ارتفاع الحمل الكهربائي في العقبة بنسبة 9% بسبب موجة الحرّ

تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي

الصفدي يستقبل زوجة الأسير والقيادي في حركة فتح مروان البرغوثي

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

مهرجان صيف عمّان الدولي للتسوق ينطلق الخميس

حوارية في الطفيلة حول الواقع السياحي

ورشة للتوعية من مخاطر الزئبق وآثاره على صحة الإنسان والبيئة

وزير التربية يكشف عن قرار هام بشأن المدارس الحكومية والخاصة

تقرير: النساء أكثر احتمالاً بـ1.5 مرة لخسارة وظائفهم الحالية من الرجال

الأربعاء، 26-07-2023 07:00 م

تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي

image (66)


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2908 أطنان، منها 1895 طن خضار، و844 طن فواكه، و168 طنا من الورقيات.

اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى، وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20، والبصل الناشف بين 20 و30 قرشا، والبطاطا بين 20 و55 قرشا، والبندورة بين 20 و30 قرشا، والجزر بين 20 و35 قرشا، والخيار بين 20 و35 قرشا، والزهرة بين 20 و40 قرشا، والليمون بين 40 و60 قرشا، والموز البلدي بين 50 و65 قرشا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1630071832540

ارتفاع الحمل الكهربائي في العقبة بنسبة 9% بسبب موجة الحرّ

image (65)

الصفدي يستقبل زوجة الأسير والقيادي في حركة فتح مروان البرغوثي

WhatsApp Image 2023-07-26 at 6.32.00 PM

لقاء تشاوري حول تعزيز دور الجمعيات في تقديم خدمات الحماية الاجتماعية

مبنى رئاسة الوزراء

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

64c1112ba28a6

مهرجان صيف عمّان الدولي للتسوق ينطلق الخميس

7202312155330993809870

حوارية في الطفيلة حول الواقع السياحي

أخبار متعلقة
1690299950027

الأمانة تشارك في برنامج لتوطين أهداف التنمية المستدامة

WhatsApp Image 2023-07-25 at 7.48.17 PM

الشبول يتفقد العمل في مراكز صحية بالعاصمة

375406_14_1656849000

تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي

1689437128511

تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي

6202327153232999932410

10 قروش سعر كيلو البندورة في السوق المركزي

468772

3034طناً من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم