تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي

الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2908 أطنان، منها 1895 طن خضار، و844 طن فواكه، و168 طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى، وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20، والبصل الناشف بين 20 و30 قرشا، والبطاطا بين 20 و55 قرشا، والبندورة بين 20 و30 قرشا، والجزر بين 20 و35 قرشا، والخيار بين 20 و35 قرشا، والزهرة بين 20 و40 قرشا، والليمون بين 40 و60 قرشا، والموز البلدي بين 50 و65 قرشا.