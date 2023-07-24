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الإثنين، 24-07-2023 03:03 م

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 3262 طنا، منها 2232 طن خضار، و873 طن فواكه، و157طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 33 قرشا، والبصل الناشف بين 20 و35، والبطاطا بين 25 و55، والبندورة بين 20 و30، والجزر بين 20 و35، والخيار بين 20 و40، والزهرة بين 20 و40، والليمون بين 35 و50، والموز البلدي بين 50 و65 قرشا.

 




 

 


 

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