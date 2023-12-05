الأوقاف تعلن توزيع كوبونات مشتريات ومساعدات نقدية على أسر فقيرة

الوكيل الإخباري - أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة، الدكتور محمد الخلايلة، حرص الوزارة على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بتلمس احتياجات المواطنين في مختلف مناطق تواجدهم.

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وأشار خلال رعايته اليوم الثلاثاء، الملتقى الخيري واليوم الطبي المجاني في منطقة عوجان بمحافظة الزرقاء، إلى أهمية التشاركية والتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتنفيذ برامج صندوق الزكاة والتخفيف عن كاهل الأسر الفقيرة والمحتاجة، مبديا استعداد الصندوق لتنفيذ مشاريع بناء مساكن للأسر الفقيرة والمحتاجة ضمن الضوابط والشروط المعتمدة وحسب الإمكانيات المتاحة، في حال تم تخصيص قطع أراضي في المناطق المستهدفة.



ووزع الخلايلة مساعدات شملت الأسر الفقيرة والمحتاجة في المنطقة، تمثلت بـ500 قسيمة شرائية بقيمة 30 دينارا، و800 طرد مواد غذائية مقدمة من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية والمحسن محمد غازي أبو صوفة، فضلاً عن مساعدات نقدية استفاد منها 50 يتيماً و50 طالباً جامعياً بواقع 100 دينار لكل منهم.



وأشار وزير الأوقاف، إلى وجود 350 أسرة في محافظة الزرقاء تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة، و200 يتيم يتقاضون كفالات أيتام.



واستعرض مدير أوقاف الزرقاء الدكتور احمد الحراحشة، المشاريع التي تنفذها الوزارة عبر صندوق الزكاة، حيث تتحمل الوزارة جميع المصاريف الإدارية لضمان وصول كامل الدعم لمستحقيه، مشيدا بدور الهيئة الخيرية الهاشمية في تقديم الإغاثة للأشقاء الفلسطينيين في غزة وفلسطين.



كما افتتح الخلايلة، اليوم الطبي المجاني في عوجان، والذي تم تنظيمه من قبل صندوق الزكاة بالتعاون مع مستشفى المقاصد الخيرية التابع لوزارة الأوقاف.

وحضر الافتتاح مندوب محافظ الزرقاء أحمد بني طه، ومدير عام صندق الزكاة الدكتور عبد سميرات، وعدد من أهالي ووجهاء المنطقة.