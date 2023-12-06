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الأربعاء، 06-12-2023 10:58 ص

المياه: 4.3 مليون م3 دخلت السدود خلال المنخفض الجوي

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن إن ما دخل السدود من الأمطار وجريان الاودية حتى صباح اليوم الأربعاء من المنخفض الجوي  بلغ نحو 4,3 مليون متر مكعب لترفع التخزين الكلي في السدود الرئيسية الـ 15 الى 76 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 26% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3 .

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وحول معدل الهطول المطري أوضحت ان المعدل ارتفع الى 24,2% من المعدل السنوي طويل الأمد وأعلى هطول سجل في الزرقاء خلال 24 ساعة بلغ 27,4 ملم .


وسجلت المحافظات هطولا بلغ في عمان 13,7 ملم ، البلقاء 10,9 ملم، مادبا 15,3 ملم، الزرقاء 13,2 ملم ، جرش 9,1 ملم، المفرق 10,6 ملم ، اربد 10,2 ملم ، عجلون 10,7 ملم، الكرك 8 ملم، الطفيلة 5,1 ملم، معان 1,7 ملم، العقبة 0,9ملم .


 




 

 


 

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