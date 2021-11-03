اتحاد النقابات يعتزم إطلاق عيادة دعم نفسي لضحايا العنف بالعمل

الوكيل الإخباري-

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أعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، عزم الاتحاد إطلاق عيادة لتقديم الدعم القانوني والنفسي لحالات العنف التي يتعرض لها العمال، اضافة الى الخدمة الطبية التي يحتاجها ضحايا العنف والإيذاء في بيئة العمل.وأكد المعايطة في تصريح صحفي الأربعاء، أن تلك العيادة التي سيتم اطلاقها بالتعاون مع الشركاء والداعمين، هي أحد حقوق العمال الأساسية وفق التشريعات المحلية والمواثيق الدولية.وأضاف ان تعرض العاملين والعاملات لأي شكل من أشكال العنف والإيذاء النفسي أو الجسدي يعد خرقا لمعايير العمل اللائق، ما يجعل بيئة العمل عدائية وغير آمنة، ويؤثر سلبا على الانتاجية، وينتهك الحقوق العمالية التي كفلها قانون العمل الأردني والاتفاقيات والمواثيق الدولية.واكد رئيس الاتحاد، تمسك النقابات العمالية بإيجاد بيئة عمل حاضنة للمرأة تتناسب مع احتياجاتها، لافتا الى ان الاتحاد يعمل على تضمين قضية العنف ضد المرأة باتفاقيات العمل الجماعي التي تبرمها النقابات المنضوية تحت مظلته مع اصحاب العمل في القطاعات الاقتصادية ومنشآتها.واضاف ان نقابتي الصناعات الغذائية، والغزل والنسيج قد وقعتا عقود عمل جماعية نصت في أحد بنودها على "مكافحة العنف والتحرش والتمييز".