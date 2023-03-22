اتفاقية تعاون بين البريد و الاستهلاكية العسكرية

الوكيل الإخباري -

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وقعت شركة البريد الأردني والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون مشترك لمنح خصومات لمنتفعي المعونة الوطنية.ووقع الاتفاقية التي حضرها رئيس مجلس إدارة شركة البريد الاردني سامي الداوود، مدير عام الشركة بالوكالة هنادي الطيب ومدير عام المؤسسة العقيد محمد الحديد.وقال الداوود إن التعاون مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية يأتي في إطار سياسة البريد بتقديم الخدمات الى المواطنين بالتعاون مع مؤسسات القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستمكن منتفعي المعونة الوطنية الذين يحملون بطاقات إلكترونية من الحصول على خصومات لجميع مشترياتهم من أسواق المؤسسة في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة الى إدخالهم في برنامج مكافآت وحوافز تشجيعية خاصة بهم تقدمها لهم المؤسسة.وأضاف أن البريد الأردني عمل على مدى سنوات طويلة لتقديم خدمة صرف مخصصات المستفيدين من المعونة الوطنية من خلال المكاتب البريدية، كما قام أثناء جائحة كورونا بتوصيل المخصصات الشهرية للمنتفعين إلى منازلهم، واصدر في وقت سابق بطاقات إلكترونية لجميع المنتفعين من الصندوق لاستخدامها في سحب مخصصاتهم من أي صراف آلي، واستخدامها للمشتريات مباشرة لتخفيف استخدام النقد والحصول على الخصومات من التجار الذين يتم الاتفاق معهم بهذا الخصوص.من جهته، أكد الحديد أن الاتفاقية تأتي في إطار دعم المؤسسة لمستحقي المعونة الوطنية الذين سيتمكنون من التسوق عبر أسواق المؤسسة في جميع أنحاء المملكة، والحصول على خصومات توفر مبالغ مالية مناسبة على جميع المشتريات.وأعربت الطيب عن استعداد البريد للتعاون مع مؤسسات القطاع العام أو الخاص في مجال تقديم الخدمات التي توفر الوقت والجهد على المواطن.