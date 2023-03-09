التنمية : 1693 أسرة تلقت مساعدات نقدية

الوكيل الاخباري - أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تقريرا عن أبرز الخدمات التي قدمتها الوزارة وصندوق المعونة الوطنية والسجل العام للجمعيات والمؤسسات التابعة لها، وعدد المستفيدين منها بالأرقام ونوع الخدمة خلال شهر شباط الماضي.



وقال الناطق الإعلامي للوزارة أشرف خريس، اليوم الخميس، إن التقرير تضمن مساعدات نقدية لـ1693 أسرة، حيث استفادت 8734 أسرة من المساعدات العينية، وإجراء 9824 دراسة لمنح التأمين الصحي للأسر الفقيرة، و96 دراسة لغاية الإعفاء من نفقات العلاج، وترخيص 9 حضانات، وإنذار 8 حضانات، وترخيص حضانة منزلية واحدة، كما بلغ عدد طلبات شراء مساكن لأسر فقيرة 91 طلبا، واستقبال 76 طلبا لصيانة مساكن، وإجراء 43 دراسة لأسر منتجة.



وأشار التقرير إلى تسليم 4 أطفال لأسر رعاية بديلة، واستقبال 57 طلبا لأسر رعاية بديلة، كما أجريت 36 دراسة تتعلق بإلحاق أطفال في دور الرعاية، فيما خرج منها 12 طفلا، واستقبال 9 طلبات لإلحاق مسنين في دور رعاية كبار السن، كما جرى الحاق 3 مسنين في دور رعاية كبار السن، وأجريت 14 دراسة تتعلق بإلحاق أشخاص ذوي إعاقة في مراكز الرعاية، فيما نفذت أقسام مديريات الحضانات والاحتضان والإعاقات والجمعيات وتعزيز الإنتاجية والأحداث 835 زيارات تتبعية.



واستقبلت مديريات الوزارة 20 طلبا لتأسيس جمعيات خيرية، وشكلت هيئات إدارية مؤقتة لنحو 13 جمعية خيرية، فيما تقدمت 73 جمعية بطلبات للحصول على دعم، و42 طلبا لمنح تمويل مشروعات تنموية للجمعيات، وإنذار 24 جمعية، وعقد مديرو مديريات التنمية الاجتماعية 177 اجتماعا لرؤساء الجمعيات الخيرية والهيئات العامة، وبلغ عدد المستفيدين من خدمات المديريات خلال الشهر الماضي53115.



وأشارت الوزارة إلى أن كوادر مديرية مكافحة التسول ضبطت 541 متسولا، ونفذت 274 حملة، وأجرت 607 دراسة متعلقة بحالات الأحداث، حيث دخل إليها 126 حدثا خلال شباط الماضي، وأجرت 1529 دراسة لطلب الحصول على إعفاء من رسوم تصريح العمل.



وفيما يتعلق بسجل الجمعيات، بين خريس، انه تم تسجيل 19 جمعية، وحل 36 أخرى، وانضمت 10 جمعيات لعضوية الاتحاد، وجرت الموافقة على 52 نظاما أساسيا معدلا للجمعيات.



وفقا لتقرير أعمال صندوق المعونة الوطنية لشهر شباط الماضي، بلغ عدد الأسر الجديدة المستفيدة من برنامج المعونات الشهرية المتكررة 110 أسر، كما استفادت 1423 أسرة جديدة من برنامج المعونات المالية الطارئة العاجلة والفورية، و65 أسرة جديدة من برنامج التأهيل الجسماني، و20 شخصا من برنامج دعم التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة.

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