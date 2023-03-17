الجمعة 17-03-2023
الوكيل الاخباري

عروض وتخفيضات في "الاستهلاكية العسكرية" بمناسبة رمضان

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الجمعة، 17-03-2023 05:16 م

عروض وتخفيضات في "الاستهلاكية العسكرية" بمناسبة رمضان

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الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية اليوم الجمعة، عن عروض و تخفيضات سعرية خاصة بشهر رمضان المبارك تشمل الكثير من السلع الغذائية وغير الغذائية تلبي حاجات المواطنين الأساسية وغير الأساسية، وتستمر العروض حتى 31 آذار الجاري أو حتى نفاذ الكمية.

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ودعت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية جميع المواطنين إلى زيارة أسواقها ومتابعة صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للاستفادة من العروض والتخفيضات التي تشمل جميع أسواق المؤسسة المنتشرة في محافظات ومدن وقرى المملكة.


وتأتي هذه العروض والتخفيضات استمراراً لجهود المؤسسة بالمساهمة في المحافظة على الأمن الغذائي للمواطن وتوازن الأسعار في ظل ارتفاع الأسعار عالمياً.


 




 

 


 

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