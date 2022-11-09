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الأربعاء، 09-11-2022 01:44 م

اتفاقية تعاون بين التربية والشباب لتعزيز الاستفادة من المنشآت والمرافق بينهما

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الوكيل الاخباري- وقعت وزارتا التربية والتعليم والشباب مذكرة تفاهم، لتعزيز وبناء الشراكة بين الجانبين في مجال الاستفادة المتبادلة من المنشآت والمرافق التابعة لهما.

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ووقع المذكرة عن وزارة التربية والتعليم الوزير الدكتور عزمي محافظة، وعن وزارة الشباب الوزير محمد النابلسي، بحضور أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة.


وأكد الدكتور محافظة خلال التوقيع في مبنى التربية والتعليم اليوم الأربعاء، أن وزارة الشباب شريك أساسي في تنمية وتأهيل الشباب الأردني، مشيرا إلى أن الوزارة تفتح مدارسها في جميع مناطق المملكة للمجتمع المحلي.


من جانبه، قال النابلسي إن هذه المذكرة تأتي في إطار ترسيخ مفاهيم الشراكة بين المؤسسات الحكومية والاستثمار الأفضل للمنشآت والمرافق التابعة للوزارتين بما يخدم الشباب الأردني، ويهيئ لهم مساحات آمنة وداعمة لتنفيذ أنشطتهم وفعالياتهم.


واضاف أن هذه المذكرة تشكل نواة للتعاون المستقبلي بين الوزارتين للتوسع في هذا المشروع ليشمل عددا أكبر من المدارس في مراحله المقبلة.

 




 

 


 

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