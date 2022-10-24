التربية تدرس تحديد دوام طلبة المدارس الخاصة

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة أن الوزارة ستبحث الأسبوع الحالي تحديد دوام المدارس الخاصة في ظل ثبيت التوقيت الصيفي.



فيما كشف نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني في تصريحات صحفية أن النقابة خاطبت وزير التربية والتعليم لإعادة النظر بقرار الدوام، لما له تأثير على بداية الحصة الأولى، معتبرا أن تثبيت التوقيت يربك عمل المدارس الخاصة .

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