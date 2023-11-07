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الثلاثاء، 07-11-2023 03:40 م

اتفاقية تعاون بين المؤسسة العامة للغذاء والدواء وجامعة عمان العربية

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الوكيل الإخباري- وقع مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات ورئيس جامعة عمان العربية الأستاذ الدكتور محمد الوديان اتفاقية تعاون مشترك بين الطرفين.اضافة اعلان


وأوضح مهيدات أن الاتفاقية جاءت تعزيزاً للشراكة في مجال إجراء البحوث والدراسات التطبيقية في مجال الصناعة الدوائية وتوظيفها لتطوير منتجات منافسة المشتركة وتبادل ونقل الخبرات والمعلومات والتعاون في مجال الدورات والبرامج التدريبية  المشتركة.

وأكد مهيدات خلال توقيع الاتفاقية على سعي المؤسسة المستمر لتعزيز الشراكة الفاعلة مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، مؤكداً على نهج المؤسسة في تفعيل دورها ومسؤوليتها المجتمعية تجاه الجامعات الوطنية  ونهجها في المضي قدماً لدعم الاستثمار في الأردن.

من جهته أكد الوديان على أهمية توقيع هذه الاتفاقية لدعم التعليم ورفع كفاءته والتي جاءت دعماً لتفعيل الشراكة ما بين القطاع العام والخاص بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، معرباً عن تقديره لدور المؤسسة في خدمة التعليم والتدريب واستعداد الجامعة لتنفيذ المذكرة ودعمها من جميع الجوانب.
من جهته أعرب الوديان عن اعتزازه بعلاقات التعاون والتشارك مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وجهودها المبذولة في التشبيك مع كافة المؤسسات الوطنية التي من شأنها رفع مستوى مجال إجراء البحوث والدراسات التطبيقية بشكل عام، وخاصة تلك الدراسات الموجهة لخدمة كل من القطاع الصحي والصيدلاني والصناعة الدوائية وصناعات مواد التجميل والتكنولوجيا الحيوية .

وأضاف  أن الجامعة عملت على تعزيز تبادل الخبرات والتعاون في مجال التدريب والاستشارات العلمية والتمكين التطبيقي وفي مجال البحث العلمي والخدمات المخبرية والعلمية والدراسات العلمية في المجال الصيدلاني مؤخراً .

وحضر توقيع المذكرة عميد كلية الصيدلة في الجامعة الدكتورة رنا أبو حويج وعدد من المديرين المعنيين في المؤسسة.

 




 

 


 

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