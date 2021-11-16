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الثلاثاء، 16-11-2021 02:08 م

اتفاقية تعاون بين جامعتي آل البيت وسليمان دميريل التركية

طلاب يسيرون أمام إحدى قاعات التدريس في باحة حرم جامعة آل البيت بالمفرق -(أرشيفية)


الوكيل الاخباري- وقعت جامعتا آل البيت، وسليمان دميريل التركية، اتفاقية تعاون مشتركة، لتوسيع قاعدة التبادل الطلابي والثقافي بينهما.

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وتهدف الاتفاقية التي وقعها عن آل البيت نائب رئيس الجامعة للتخطيط والتطوير وشؤون البحث العلمي والجودة والعلاقات الدولية الدكتور بسام محاسنة، وعن الجامعة التركية، منسق العلاقات الدولية في الجامعة الدكتور آدم علي إلى تعزيز التعاون العلمي.


وفي سياق آخر، نظم مركز دراسات المرأة في جامعة آل البيت محاضرة بعنوان (المرأة ودائرة التأثير في وسائل التواصل الاجتماعي) لرئيس قسم الإعلام في جامعة الكويت الدكتور مناور الراجحي.


وقال الراجحي إن الإعلام جاء كاستجابة لرغبة الإنسان الفطرية في العيش ضمن الجماعة ورغبته في التعبير عن مشاعره وقدراته، والذي يقوم أساسا على مد الجمهور بالحقائق من أجل تشكيل رأي عام ناضج. وأشار الى دور التربية الإعلامية وأهميتها في تقييم المحتوى الإعلامي ونقده، وتشجيع الاختيار الواعي للشخصيات المؤثرة في المجتمع لما لها من دور في التأثير نفسيا ومعرفيا على الجمهور لاسيما في ضوء الانفتاح الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعته من شريحة كبيرة من فئة الشباب.

 

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