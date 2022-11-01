اتفاقية شراء 10 طائرات بين سلاح الجو الملكي وشركة بيل تكسترون

الوكيل الاخباري - وقع سلاح الجو الملكي الأردني وشركة بيل تكسترون، ضمن فعاليات معرض قوات العمليات الخاصة سوفكس 2022، الذي انطلق اليوم الثلاثاء في محافظة العقبة، اتفاقية شراء (10) طائرات هليكوبتر من نوع (BELL 505)

بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.



وتتضمن الاتفاقية التي وقعها، قائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات وعن شركة بيل تكسترون باتريك مولاي، تسليم الطائرات مع أدوات تدريب على الطيران ومجموعة شاملة من الأجهزة التدريبية المرتكزة على الكمبيوتر لتمكين الاعتماد المعزز لأساليب التدريب الأساسية والمتقدمة على التحليق بطائرة ذات محرك دوّار.

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