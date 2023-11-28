الزراعة تعلق استيراد علف السيلاج

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، اليوم الثلاثاء، تعليق استيراد علف السيلاج، ومتابعة الأسواق لضمان توفره بأسعار مقبولة وجودة عالية.

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جاء ذلك خلال لقاء الوزير مجموعة من منتجي الذرة العلفية ومصنعي السيلاج، لمناقشة واقع زراعة الذرة العلفية والمشاكل التي يتعرضون لها، من تكدس وضعف الاستهلاك ومنافسة السيلاج المستورد.



وقال الحنيفات، إن زراعة الذرة العلفية في تطور وتوسع مع تطور في صناعة السيلاج، إذ يتراوح الإنتاج المحلي بين 100 و120 ألف طن، تغطي 80 بالمئة من حاجة المملكة المقدرة بـ150 ألف طن، مبينا أن خطوات الوزارة أسهمت في خفض مستوردات المملكة إلى النصف.



وشدد الحنيفات على ضرورة تحسين عملية صناعة السيلاج والاهتمام بالجودة، مع المضي في خطط الاكتفاء الذاتي التدريجي من هذا المنتج الذي يشكل جزءا من الأمن الغذائي.