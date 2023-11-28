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الثلاثاء، 28-11-2023 08:20 م

خطة لتوفير كميات من الطحين والمحروقات لتلبية الطلب المتزايد بالشتاء في المفرق

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الوكيل الإخباري - ركزت خطة مديرية صناعة وتجارة وتموين محافظة المفرق لفصل الشتاء الحالي على عدد من المحاور لضمان ديمومة عمل بعض القطاعات لا سيما في أوقات الذروة وفقا لمدير المديرية كمال أبو عاشور.

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وأضاف أبو عاشور، اليوم الثلاثاء، أن خطة المديرية لفصل الشتاء الحالي شملت التنسيق مع مطاحن تزويد المخابز بمختلف أنواعها وبكميات إضافية من مادة الطحين في حالات الظروف الجوية الصعبة والاستثنائية لضمان حصول المواطنين على كميات كافية من مادة الخبز بصورة أساسية، وكذلك منتجات المخابز الأخرى كافة.


وبين أبو عاشور، أن الخطة شملت أيضا التأكد من توفر المحروقات بكميات كافية في محطات الوقود المنتشرة بالمحافظة لضمان انسيابية حركة تزويد المواطنين بها لا سيما المحروقات المخصصة للتدفئة والتي يزيد عليها الطلب في ظل الأجواء الشتوية، إضافة إلى الجولات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية ومحال بيع الدواجن بهدف التأكد من توفر المواد الأساسية وضمان حصول المواطنين على غذاء صحي وسليم.


وأكد أن الخطة تضمنت أيضا التركيز على توفير كميات إضافية من المواد العلفية، كالشعير والنخالة في المستودعات التابعة للمديرية كمخزون استراتيجي يتم صرفها لمربي الثروة الحيوانية في الحالات الجوية الطارئة.

 




 

 


 

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