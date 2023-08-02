اتفاق أردني يوناني على عقد محادثات لتعزيز العلاقات

الوكيل الإخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية اليوناني يورجوس يرابيتريتيس، هنأه خلاله بتوليه منصبه الجديد وزيراً للخارجية.

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وأكد الوزيران الحرص المشترك على تعزيز علاقات الصداقة المتميزة التي تربط الأردن واليونان في كافة المجالات ثنائياً، وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وآلية التعاون الثلاثي مع قبرص.



واتفق الوزيران على عقد محادثات موسعة حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وفي سياق آلية التعاون الثلاثي مع قبرص وحول التطورات والقضايا الإقليمية في أقرب وقت ممكن.

