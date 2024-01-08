اجتماع حكومي الثلاثاء

الوكيل الاخباري - يعقد وزيرا المياه والري المهندس رائد السعود، والاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، لقاء إعلاميا مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "القطاع المائي .. الواقع والتحديات"، وذلك في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء في مبنى وزارة الاتصال.

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ويأتي اللقاء في إطار منتدى التواصل الحكومي الذي أطلقته الوزارة، ويتولى استضافة المسؤولين مع المجتمع ووسائل الإعلام للحديث حول القضايا والمواضيع العامة.



ويتناول اللقاء عددا من المواضيع التي تمس قطاع المياه، وأبرزها العجز المائي والحلول المطروحة، ومشروع الناقل الوطني، و الاعتداءات على مصادر المياه، ومشاريع خفض الفاقد المائي، والاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه 2023 -2040.