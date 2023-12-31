قرارات حكومية صادرة اليوم الأحد

الوكيل الاخباري -مجدي الباطية - صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الأحد، موافقة الحكومة الأردنية على قرار حكومة مملكة البحرين ترشيح السفير الشيخ خليفة بن عبدالله بن حمد آل خليفة ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا لها لدى البلاط الملكي الهاشمي.



كما صدرت موافقة الحكومة الأردنية على قرار حكومة جمهورية جورجيا ترشيح ارتشيل دزولياشفيلي ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا لها لدى البلاط الملكي الهاشمي .

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