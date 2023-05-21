الأحد 21-05-2023
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الأحد، 21-05-2023 11:28 ص

احتفالية في البترا بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف

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الوكيل الإخباري- نظم متحف الأردن وجمعية المتاحف الأردنية، احتفالية في متحف البترا تحت شعار " جودة الحياة والاستدامة"، بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف الذي أقره المجلس العالمي للمتاحف في 18 أيار من كل عام.

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وبحسب بيان للمتحف اليوم الأحد، اشتمل الحفل الذي رعاه أمين عام وزارة الثقافة بالوكالة الدكتور ماهر نفش، على جلسة حوارية للتعريف بمشروع "إشراك جيل الشباب الأردني في التعلم عن ماضي عمان وتعدد ثقافاته" والذي نتج عنه الدليل الإرشادي الخاص بالتعليم المتحفي لطلبة المدارس.


وأكد رئيس مجلس مفوضي إقليم بترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات، أهمية المتاحف ودورها الفعال في تحسين نوعية الحياة وتنمية الحس الوطني والتفكير الإبداعي لدى جيل الشباب، ويمكنهم من مواجهة التحديات بأسلوب إبداعي، ينقلهم نحو حياة أفضل.


وسلطت نائب رئيس جمعية المتاحف الأردنية رشا دبابنة الضوء على المحطات التاريخية المشرقة وسردية المتاحف لقصة الإنسان والأرض والتفاعل الإنساني الإبداعي


ما يضفي صبغة الاستدامة على المخزون التاريخي والحضاري الذي تتوارثه الأجيال.
وثمن مدير عام متحف الأردن المهندس إيهاب عمارين، للمشاركين وكوادر سلطة إقليم البترا التنموي السياحي على الجهود المبذولة لتعزيز قطاع المتاحف الأردني.


وفي نهاية الحفل، الذي حضره عدد من ممثلي وزارة التربية والتعليم ،والمتاحف الخاصة وجمعية المتاحف الأردنية، وزع مدير مشروع "إشراك جيل الشباب الأردني في التعلم عن ماضي عمان وتعدد ثقافاته" البروفيسور روبن سكيت، ومنسقة المشروع الدكتورة أروى بدران، شهادات التكريم على الطلبة المشاركين في المشروع.

 




 

 


 

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