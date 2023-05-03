الأربعاء 03-05-2023
الوكيل الاخباري

أمانة عمان تنفذ حملة لتعزيز المسؤولية البيئية

تشغيل تجريبي لـ 5G بمناطق في الأردن - أسماء

نقابة المجوهرات تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب محليا

قبيل قرار الفائدة .. برنت يهبط ويقترب من تسجيل 70 دولاراً للبرميل

الأمم المتحدة تحذر العالم من درجات حرارة قياسية

الصفدي يبحث مع نظيره الروسي مخرجات اجتماع عمّان التشاوري حول سوريا

تمكين أي شخص بالعالم من التجول في البترا افتراضيا بتقنية 3D قريباً

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الفتى زيد شطناوي

الأردن .. ظنوا أنها توفيت وانقذها مدرب سابق بالدفاع المدني

اليرموك تقدم مساعدات لـ 13 طالبا من طلبة الدراسات العليا

الأربعاء، 03-05-2023 12:15 م

تمكين أي شخص بالعالم من التجول في البترا افتراضيا بتقنية 3D قريباً

Petra_,_Al-Khazneh_2


الوكيل الإخباري - قال مدير مشروع "منصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتوسطية للتراث الثقافي لليونيسكو" الدكتور طلال العكشة، إنه سيتم قريبا الانتهاء من مشروع إنتاج فيلم عبر تقنية الأبعاد الثلاثية يمكن الزائر في أي دولة بالعالم التجول في البترا افتراضيا.

اضافة اعلان


وأكد أن هذا الإنجاز سيسهم في ترويج مدينة البترا في مختلف أنحاء العالم وسيزيد من عدد السياح إليها بعد مشاهدة الفيلم عبر هذه التقنية.

وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع الذي ضم ممثلين عن إيطاليا وإسبانيا والبرتغال ومصر ولبنان إضافة إلى الأردن، عرض الإنجازات التي حققها الأردن فيما يتعلق بحماية التراث الثقافي وإعداد الأفلام الوثائقية بالتقنية ثلاثية الأبعاد، للترويج لمدينة البترا عالميا وتدريب الشباب لتمكينهم من إنشاء مشاريع مبتكرة باستخدام تكنولوجيا الحاسوب والمعلوماتية لإعداد فيديوهات وأساليب أخرى للترويج السياحي لمدينة البترا وأنشطة عديدة في مجال التراث ومن ضمنها التراث غير المرئي.


يذكر أن مشروع منصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتوسطية للتراث الثقافي لليونسكو الذي ينفذ بالشراكة بين عدة دول أوروبية وعربية بدعم من الاتحاد الأوروبي يهدف الى ترويج أماكن سياحية في الدول المشاركة بالمشروع، بينها البترا بطرق مبتكرة عبر الإنترنت.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
b18ea64a-2f9e-4655-9b07-ad033e13c9c8

تشغيل تجريبي لـ 5G بمناطق في الأردن - أسماء

main_image64522f4de89b9

مجلس محافظة اربد يشكل لجنة لترسيم طرق الاشغال

الصفدي 2

الصفدي يبحث مع نظيره الروسي مخرجات اجتماع عمّان التشاوري حول سوريا

cbdd9034-08ec-4c13-9bbb-94c2bc043f95

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الفتى زيد شطناوي

398835_36_1676208411

اليرموك تقدم مساعدات لـ 13 طالبا من طلبة الدراسات العليا

1

تحويل حركة السير القادمة من الزرقاء باتجاه عمان اعتبارا من اليوم

أخبار متعلقة
1220226125440347761823

هناندة: قطاع تكنولوجيا المعلومات بالأردن يشهد تطورا كبيرا

Wadi-Rum-Desert-Jordan

51 % من زوار وسياح الأردن قدموا براً العام الماضي

ز

الغذاء والدواء: توفر دواء الاعصاب "تجريتول" في الأردن خلال أسابيع

225

50 % ارتفاع استهلاك اللحوم في الأردن خلال الأسبوع الأول من رمضان

البنك المركزي (5)

تعميم من المركزي لشركات الصرافة بشأن الحوالات المالية

999

سفير الأردن بفلسطين: اقتحام المسجد الأقصى انتهاك كبير وصريح للاتفاقات والتفاهمات المسبقة