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الأربعاء، 26-04-2023 10:48 م

الأردن وتونس تبحثان التعاون العلمي والأكاديمي

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الوكيل الاخباري - بحث أمين عام اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب العامل بنطاق الوحدة الاقتصادية العربية لجامعة الدول العربية، أحمد بكر، مع القائم بأعمال السفارة التونسية بعمان، محمد علي بنحبيب، سبل تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي بين الاتحاد والأردن وتونس لا سيما في ظل وجود علاقات تعاون متميزة بين الأردن وتونس واتخاذ الاتحاد من عمان مقرا له.

وجرى خلال اللقاء بحث التحضيرات لتوقيع اتفاقية أو برنامج تعاون مستقبلي بين الأردن والاتحاد وتونس وتأطير العمل العربي المشترك في مختلف المجالات، خاصة العلمية والبحثية والأكاديمية.

وأعرب بنحبيب عن تقديره لدور الاتحاد في التعاون لخدمة الأكاديميين بالوطن العربي.

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