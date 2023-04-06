الخميس 06-04-2023
الوكيل الاخباري

مجلس محافظة الزرقاء يطلق حملة لمكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة النزاهة

وزير البيئة يلتقي مديرة العمليات التشغيلية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة

جمعية أدلاء السياح: لا نقص في الأدلاء وأعدادهم تلبي حاجة السوق

وزير الخارجية: إسرائيل تقوض معاهدة السلام مع الأردن

وزارة المياه: استمرار العمل على آلية صدور الفواتير شهريا

كشف موعد تحري هلال شهر شوال وحسابات عيد الفطر في الأردن

مالية النواب توصي بتحويل ملف نفايات الحجر الصحي إلى القضاء

الحكومة تحدد عطلة عيد الفطر السعيد

انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب محليا بالتسعيرة الثانية الخميس

13.2 مليون أسطوانة غاز استهلكها الأردنيون في الربع الأول من العام

الخميس، 06-04-2023 09:19 م

وزير الخارجية: إسرائيل تقوض معاهدة السلام مع الأردن

42023412515221784879


الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الخميس، إن إسرائيل تقوض معاهدة السلام مع الأردن ومع بقية الدول العربية باعتداءاتها الأخيرة على المسجد الأقصى.

وأوضح الصفدي خلال مقابلة على قناة سي.إن.إن الأميركية، أن "إسرائيل تصعب أمامنا مهمة الانخراط بأي نوع من محادثات السلام وتقوض معاهدات السلام بينها وبين الأردن ودول عربية أخرى".

وبحسب الصفدي فإن "ما تفعله إسرائيل الآن يدفعنا جميعا نحو حلقة من العنف وتجعل من العمل المشترك لمصلحة الجميع مستحيلا".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
420234104935899571164

مجلس محافظة الزرقاء يطلق حملة لمكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة النزاهة

e

وزير البيئة يلتقي مديرة العمليات التشغيلية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة

420236205240592260138

جمعية أدلاء السياح: لا نقص في الأدلاء وأعدادهم تلبي حاجة السوق

1680802720322

وزير البيئة يلتقي مديرة العمليات التشغيلية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة

634bbfdec982c

جمعية أدلاء السياح: لا نقص في الأدلاء وأعدادهم تلبي حاجة السوق

634bbfdec982c

وزارة المياه: استمرار العمل على آلية صدور الفواتير شهريا

أخبار متعلقة
wwwwww

وزير الخارجية يبدأ اليوم زيارة عمل إلى بروكسل

1678966413424

الخصاونة يستعرض مع وزير الدفاع الروماني تطورات الأوضاع في المنطقة

11202289480389636148 (1)

الحكومة تمدد تقديم الدعم المالي لمشغلي النقل العام

220238154623601277724

رئيس الوزراء يترأس اليوم اجتماعا استعدادا لشهر رمضان

1678790759457

الخصاونة: مستعدون لمساعدة ليبيا بالمجالات الطبية والبنية التحتية

www

الصفدي ونظيره الياباني يعقدان الجولة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين البلدين