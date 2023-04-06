وزير الخارجية: إسرائيل تقوض معاهدة السلام مع الأردن

الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الخميس، إن إسرائيل تقوض معاهدة السلام مع الأردن ومع بقية الدول العربية باعتداءاتها الأخيرة على المسجد الأقصى.



وأوضح الصفدي خلال مقابلة على قناة سي.إن.إن الأميركية، أن "إسرائيل تصعب أمامنا مهمة الانخراط بأي نوع من محادثات السلام وتقوض معاهدات السلام بينها وبين الأردن ودول عربية أخرى".



وبحسب الصفدي فإن "ما تفعله إسرائيل الآن يدفعنا جميعا نحو حلقة من العنف وتجعل من العمل المشترك لمصلحة الجميع مستحيلا".

اضافة اعلان