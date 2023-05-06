اختتام أعمال مؤتمر السلامة المهنية

الوكيل الإخباري - أختتمت أعمال مؤتمر "السلامة المهنية" الأول، الذي عقدته النقابة العامة للعاملين في الكهرباء على مدى يومين، وتحت عنوان،” السلامة والصحة المهنية في أنظمة وعمليات الطاقة الكهربائية” بمشاركة أكثر من 20 متحدثا من الخبراء والمختصين، يمثلون جهات رسمية ونقابية وقطاع خاص ومجتمع مدني، إلى جانب مراكز ومعاهد متخصصة بالسلامة المهنية.

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وحسب بيان صحافي صادر عن النقابة السبت، وضع المؤتمر جملة من التوصيات حول النهوض بواقع السلامة والصحة المهنية على مستوى قطاع الكهرباء وبيئة الأعمال، بهدف توفير بيئة عمل آمنة تحافظ على سلامة العمال من حوادث وإصابات العمل وتوفر لهم الحماية من المخاطر المهنية، إلى جانب دعم الانتقال العادل للعاملين في قطاع الطاقة بسبب انتقال الطاقة جراء مواجهة التداعيات السلبية لظاهرة التغير المناخي.