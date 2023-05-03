الحكومة: نسعى لتوليد 50 % من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة

الوكيل الإخباري - قالت الأمين العام لوزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة اماني العزام اليوم الأربعاء، رغم ان استراتيجية قطاع الطاقة الأردنية المعلنة عام 2020 قد وضعت هدفاً برفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء الى 31% بحلول عام 2030، إلا أننا مستمرون ببذل الجهود أملاً بزيادة هذه النسبة الى 50%.



وجاء ذلك في كلمة الرئاسة الأردنية المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط في افتتاح الاجتماع السنوي لمنصات الطاقة للاتحاد من أجل المتوسط الذي بدأ أعماله في مدينة برشلونة الاسبانية اليوم.

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وقالت العزام: "نقوم حالياً بمراجعة الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة لتحقيق المستهدف الجديد، والعمل على دعم مشاريع التحول نحو النقل الكهربائي لإنتاج الهيدروجين الاخضر، حيث بدأنا بالسير في الخطوات المطلوبة فنياً وتشريعياً واستراتيجيا في هذا المجال".



وأضافت أن الأردن وهو يسعى نحو هذا الهدف أخذ بالاعتبار تدعيم الشبكة الكهربائية من خلال التحول نحو الشبكات الذكية وإنشاء مشاريع لتخزين الطاقة الكهربائية وتنفيذ وتوسعة مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار والعالم، مضيفة أنه آن الأوان لتعظيم الفائدة من جميع الأدوات والتكنولوجيات المتاحة من أجل تخطي التحديات الفنية التي تفرضها الطاقة المتجددة.



وعرضت العزام الإنجازات التي حققها قطاع الطاقة في المملكة وقالت إن الاستطاعات المركبة في الأردن من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء وصلت إلى حوالي 2.6 جيجاواط ساهمت بإنتاج ما يقارب 27% من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة في المملكة.