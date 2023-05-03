مجلس محافظة اربد يشكل لجنة لترسيم طرق الاشغال

الوكيل الإخباري - شكل مجلس محافظة اربد لجنة من ثلاثة مساحين معتمدين من البلديات بهدف ترسيم وتحديد مسار الطرق التي تنفذ ضمن موازنة قطاع الأشغال العامة في مختلف ألوية المحافظة.



وقال رئيس المجلس خلدون بني هاني ، الأربعاء، ان تشكيل هذه اللجنة يأتي لتلافي المعيقات والسلبيات التي ظهرت أثناء تنفيذ مشاريع الطرق من موازنة المجلس والتي كان أبرزها عدم دقة مسارات وإحداثيات الشوارع المشمولة بالعطاءات ما أعاق وأخر تنفيذها ورتب ديونا على المجلس نظرا لانتهاء مستندات الصرف المحددة بنهاية السنة المالية.

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وأشار بني هاني الى أن عمل اللجنة بالإضافة الى تحديد مسار الطرق بالشكل الصحيح من شأنه معالجة المعيقات في الشوارع المستهدفة كالأشجار وشبكات المياه وتصريف مياه الأمطار والكهرباء والاتصالات وغيرها قبل البدء بالتنفيذ بوقت كاف.



وأوضح بني هاني أن اللجنة تتكون من مساحين معتمدين من بلديات اربد الكبرى والوسطية والكورة، مشيدا بتعاون البلديات مع المجلس في هذا الجانب في اطار النهج التشاركي الذي يحرص عليه المجلس والذي يضم تسعة رؤساء بلديات.



وأشار الى ان بلدية الوسطية تبرعت للمجلس بجهاز إحداثيات ومساحة حديث خدمة لعمل اللجنة وإنجاح مهامها في تحديد وترسيم الطرق بشكل صحيح ولا يحتاج الى تعديلات طارئة أو أوامر تغييرية تعيق الإنجاز.