ارتفاع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في الشهرين الأولين لهذا العام

الوكيل الإخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في الشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 1.46 بالمئة، ليصل إلى النقطة 88.41 مقابل 87.14 نقطة لنفس الفترة من العام الماضي.

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وأشار التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الأربعاء، إلى أن هذا النمو نتج عن ارتفاع الرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.15 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 86.01 بالمئة، والرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 4.22 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.22 بالمئة، والرقم القياسي لكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 1.84 بالمئة والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76 بالمئة.



وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في شهر شباط من العام الحالي ليصل إلى النقطة 85.84 مقابل85.07 نقطة لنفس الشهر من العام الماضي مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.90 بالمئة.



وأوضح التقرير، أن هذا النمو نتج عن ارتفاع الرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.07 بالمئة، والتي تشكل أهميتهـا النسبية 86.01 بالمئة، والرقم القياسي لكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 5.52 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 8.22 بالمئة، والرقم القياسي لكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 7.10 بالمئة، والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76 بالمئة.