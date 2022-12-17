اختتام البرنامج التدريبي للأشخاص ذوي الصعوبات الوظيفية في لواء الكورة

الوكيل الإخباري - اختتم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البرنامج التدريبي حول مسح الأحوال المعيشية للأشخاص ذوي الصعوبات الوظيفية في لواء الكورة، بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

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وهدف البرنامج الذي عقد في مقر المجلس يومي 14 و 15 كانون الأول الحالي، وفق بيان صادر عن المجلس اليوم السبت، إلى تدريب المشاركين حول استخدام المجموعة الموسعة لفريق واشنطن حول أداء الوظائف والأحوال المعيشية للأشخاص ذوي الصعوبات الوظيفية ضمن المسوحات الإحصائية التي تنفذها دائرة الإحصاءات العامة.



وجاء هذا التدريب استعدادا لقيام المجلس ودائرة الإحصاءات العامة بتنفيذ مسح شامل للأحوال المعيشية للأشخاص ذوي الصعوبات الوظيفية في لواء الكورة/ محافظة إربد مطلع العام المقبل.



ونفذ التدريب من قبل خبيرة الإسكوا ندى جعفر، وشارك فيه عدد من كوادر المجلس ودائرة الإحصاءات العامة، حيث اشتمل على تعريف المشاركين بمفهوم الصعوبات الوظيفية، وجمع البيانات من خلال أسئلة المجموعة الموسعة لفريق واشنطن حول أداء الوظائف وتطوير أسئلة حول الأحوال المعيشية لذوي الصعوبات الوظيفية كما تضمن احتساب المؤشرات وتحليل البيانات.



يذكر أن الأردن يعد من أوائل الدول التي ستقوم على مستوى الدول العربية والأوروبية بتطبيق الأسئلة الموسعة.



وجاء هذا المشروع بتمويل من مجلس محافظة إربد والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.