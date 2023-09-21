الخميس 21-09-2023
الوكيل الاخباري

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الخميس، 21-09-2023 08:25 م

اختتام المرحلة الأولى من مشروع عزم في الأغوار الجنوبية

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الوكيل الاخباري - اختتم مركز تطوير الأعمال، اليوم الخميس، المرحلة الأولى من مشروع عزم المدعوم من منظمة اليونيسف، وبمشاركة شابات وشباب من مختلف مناطق لواء الأغوار الجنوبية.

ويهدف المشروع إلى بناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم الاقتصادية، والوصول إلى فرص التشغيل الذاتي، بغية تأسيس المشاريع الريادية الصغيرة الخاصة بهم.

واشتملت المرحلة الأولى من المشروع، على ورشات تدريبية نفذت في نادي شباب غور الصافي، واستمرت 10 أيام في مجال ريادة الأعمال والإدارة المالية ودراسات الجدوى الاقتصادية.

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