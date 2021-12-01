اختتام برنامج تدريبي لديوان الخدمة في معان

الوكيل الاخباري- اختتم مكتب ديوان الخدمة المدنية في محافظة معان، اليوم الأربعاء، سلسلة ورشات تدريبية وإرشادية موجهة للعاملين في الدوائر الحكومية وأبناء المجتمعات المحلية في إقليم الجنوب.

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وقال مدير المكتب، الدكتور علي البدور، لوكالة (بترا)، اليوم الأربعاء، إنّ الورشات، التي عقدت بالتعاون مع مركز شابات الطيبة ومركز القنطرة، ناقشت قضايا توعوية إرشادية عن مؤشرات دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية، والتخصصات المشبعة والراكدة غير المطلوبة، والمهن المطلوبة في سوق العمل، وتعريف بخدمات الديوان الإلكترونية.



وبين أن كوادر المكتب نفذت سلسلة ورش تدريبية لموظفي الدوائر الحكومية في إقليم الجنوب عن تعليمات تقييم الأداء الحكومي والدليل الإجرائي الذي أعده ديوان الخدمة، بالإضافة إلى تدريب المشاركين على تعبئة سجلات تقييم الأداء الوظيفي وأهم خطواته، وذلك من أجل التخفيف على المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.